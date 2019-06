Roma: bancarotta fraudolenta e autoriciclaggio, eseguite 4 misure interdittive e sequestri per oltre 1 milione di euro (2)

- Le indagini vertono sulle vicende delle suddette 4 società romane, di fatto delle "scatole vuote" che nel tempo hanno manifestato gravi situazioni di insolvenza, maturando debiti tributari per euro 2,3 milioni, con finale dichiarazione di fallimento del Tribunale capitolino (tra la fine del 2018 e gennaio 2019), su richiesta della Procura della Repubblica di Roma. L’esame documentale e dei bilanci societari nonché l’analisi dei flussi finanziari hanno evidenziato la commissione di sistematiche distrazioni di fondi - in assenza di valide ragioni economiche - dalle società fallite, per oltre 4,5 milioni di euro complessivi. Tali distrazioni sono avvenute utilizzando lo stratagemma contabile del finanziamento soci oppure attraverso la disposizione di una variegata e ampia gamma di operazioni estranee alle finalità aziendali, il pagamento di forniture non coerenti con l’oggetto sociale, l’erogazione di stipendi e compensi in assenza di effettive prestazioni lavorative o, infine, nel caso del citato avvocato, il pagamento di consulenze legali e professionali di rilevante importo, del tutto sproporzionato rispetto all’incarico conferito. Una parte dei capitali oggetto di distrazione, pari a circa 370 mila euro, sono stati trasferiti e reimpiegati da alcuni indagati in altri soggetti economici, con la conseguente punibilità dellacondotta a titolo di "autoriciclaggio". (Rer)