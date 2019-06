Forza Italia: Ronzulli, Berlusconi guida rinnovamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Licia Ronzulli, vicepresidente dei senatori di Forza Italia, ospite ad "Agorà", su Rai 3, ha detto che "il presidente Berlusconi ieri ha definito i tempi, fine dicembre, entro cui si dovrà concluderà il percorso di Congresso di Forza Italia, dopo che il tavolo sulle regole avrà stabilito il percorso democratico da seguire e come cambiare lo statuto". In una nota, poi, la parlamentare aggiunge che "il presidente Silvio Berlusconi ha avviato una stagione di rinnovamento e di rafforzamento di Forza Italia. Abbiamo un leader che nessuno mette in discussione, né ora né mai, e stiamo cercando di migliorare la nostra organizzazione. Discutiamo dei temi per rimettere al centro del dibattito il nostro movimento, un dibattito vero, sulle idee. È l'ennesima dimostrazione", conclude Ronzulli, "che aveva torto chi per troppo tempo ci ha descritto come un 'partito di plastica', monolitico". (Com)