Colombia: ministro Esteri, verso maggiore cooperazione con Usa nel contrasto alla droga (2)

- Secondo quanto emerge da stime diffuse dalla Casa Bianca le coltivazioni di coca in Colombia sono diminuite dello 0,5 per cento nel 2018, il primo calo dopo sei anni. Secondo i dati diffusi da Washington le aree destinate alle coltivazioni di coca nel 2018 hanno raggiunto i 208 mila ettari, in calo dello 0,5 per cento nel 2017, quando gli ettari registrati erano stati 209 mila. “La coltivazione di coca e la produzione di cocaina in Colombia resta alta ma si sta stabilizzando”, rende noto l’Ufficio di politica nazionale per il controllo della droga (Ondcp) della Casa Bianca. Lo studio osserva anche un calo della produzione di cocaina, passata da 900 tonnellate metriche nel 2017 a 887 nel 2018. “Grazie al lavoro congiunto con il presidente Duque la Colombia ha fatto progressi nel raggiungere l’obiettivo condiviso di ridurre le coltivazioni di coca e la produzione di cocaina”, ha detto in un comunicato il direttore della Jim Carroll. (segue) (Mec)