Colombia: ministro Esteri, verso maggiore cooperazione con Usa nel contrasto alla droga (3)

- Le stime della Casa Bianca seguono quelle diffuse dall’Ufficio delle Nazioni Unite per il controllo della droga e la prevenzione del crimine (Unodc), secondo cui la produzione di cocaina ha raggiunto un livello record nel 2017, alimentata soprattutto dalla produzione in Colombia, che produce circa il 70 per cento del totale. Secondo le stime Onu la produzione del 2017 ha superato del 25 per cento quella del 2016, raggiungendo le 1.976 tonnellate. In Colombia, in particolare, la produzione è stata spinta da piantagioni in località remote e nuove bande criminali, nonostante gli sforzi del governo per allontanare le comunità rurali dalla coltivazione della coca in seguito all'accordo di pace con i guerriglieri delle Farc. (segue) (Mec)