Colombia: ministro Esteri, verso maggiore cooperazione con Usa nel contrasto alla droga (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Si tratta certamente di una cattiva notizia. Quello che sta accadendo in Colombia è preoccupante”, ha detto Angela Me, responsabile della ricerca. La produzione in alcune aree della Colombia centrale, si legge nello studio, è diminuita dopo l'accordo di pace del 2016 con le Farc, in quanto le autorità hanno offerto agli agricoltori alternative alla coltivazione della coca. Ma da allora è aumentata la coltivazione in zone lontane dalle grandi città e gruppi criminali si sono spostati in aree precedentemente controllate dai guerriglieri. Lo scorso 29 marzo il presidente Usa Donald Trump aveva accusato Duque di non fare nulla in materia di lotta alla droga. (Mec)