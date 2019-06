Rifiuti Roma: Minnucci (Pd), su revoca ex tmb salario Capitale faccio il suo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La revoca delle autorizzazione per l'ex impianto Tmb Salario deve necessariamente seguire un iter burocratico da cui non è possibile prescindere. In tal senso, dunque, Virginia Raggi, anche in considerazione della sua accertata volontà, solleciti immediatamente Ama a comunicare la revoca delle autorizzazioni agli uffici regionali competenti. Il resto poi lo farà la Regione Lazio che ha già confermato la ferma volontà a procedere alla revoca". Lo ha detto il consigliere della Regione Lazio, Emiliano Minnucci. "Davanti a temi così importanti non esistono scaricabarili: facciamo quello che dobbiamo fare ma facciamolo in maniera corretta rispettando i percorsi amministrativi previsti. Procedere con la revoca dell'Aia vuol dire avviare un percorso di bonifica, recupero e sviluppo di un'area che ospita un impianto ormai chiuso e che non riaprirà mai", ha concluso Minnucci.(Com)