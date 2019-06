Cina: Macao, tasso di disoccupazione stabile all'1,7 per cento periodo marzo-maggio

- Il tasso generale di disoccupazione nella Regione amministrativa speciale di Macao è rimasto stabile all'1,7 per cento da marzo a maggio, rispetto a quello del periodo febbraio ad aprile. Lo riferiscono i dati del Servizio di statistica della regione. Il tasso di disoccupazione dei residenti locali è stato del 2,4 per cento da marzo a maggio, in aumento di 0,1 punti percentuali rispetto a quello del periodo precedente. Nel frattempo, il tasso di sottoccupazione era dello 0,4 per cento, in calo di 0,1 punti percentuali. La forza lavoro totale era di 394.100 unità e il tasso di partecipazione alla forza lavoro era del 70,4 per cento. L'occupazione totale è stata di 387.200 unità e il numero di residenti occupati è stato di 282.100, in aumento rispettivamente di 1.900 e duemila rispetto al periodo precedente. L'occupazione nel settore dei trasporti, dello stoccaggio e delle comunicazioni, così come le attività di gioco aumentano, mentre quella nel settore delle costruzioni sono diminuite. I nuovi entranti del mercato del lavoro che cercavano il loro primo impiego rappresentavano il 10,9 per cento del totale dei disoccupati, con un aumento di 0,6 punti percentuali. (Cip)