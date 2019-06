Rifiuti Roma: Bordoni (FI), spazzatura sta sommergendo città, è vero allarme rosso

- "Ormai la spazzatura che sta sommergendo Roma sta creando un vero e proprio allarme rosso. Anche la Regione Lazio ha messo in guardia e allertato le Asl sui possibili effetti sulla salute pubblica, visto il protrarsi della mancata raccolta di spazzatura dalle strade. Si intervenga immediatamente. L'incapacità gestionale della giunta Raggi sta avendo ripercussione sulla vita e sulla salute dei romani. Questo non si può tollerare". Così, in una nota, Davide Bordoni consigliere capitolino e capogruppo di Forza Italia(Com)