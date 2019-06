Kazakhstan: presidente Tokayev, necessario in futuro sviluppo sistema multipartitico

- In Kazakhstan è necessario sviluppare un sistema multipartico. Lo ha affermato il presidente kazakho Kassym-Jomart Tokayev, in un’intervista ai media internazionali ripresa dall’agenzia di stampa “Kazinform”. Il capo dello Stato ha al contempo rilevato come il partito Nur-Otan rimarrà probabilmente al governo del Kazakhstan. “Quello che intendo è che abbiamo necessità di perseguire una trasformazione politica in seno alla società, in nome delle generazioni più giovani”, ha aggiunto il presidente. I giovani, ha proseguito Tokayev, “hanno una visione del paese, e dei sogni per il futuro. Alcuni di loro stanno divenendo sempre più attivi sui social network, e seguo i loro messaggi”. “La mia opinione è che qui in Kazakhstan ci sono molte differenze di vedute, ma dovremmo restare uniti come nazione”, ha concluso il presidente.(Res)