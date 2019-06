Minori: Di Maio scrive a Fontana, verifica immediata su sistema affidi

- Il ministro del Lavoro e dello sviluppo economico, Luigi Di Maio ha dato indicazione ai suoi uffici di scrivere immediatamente una lettera al ministro per la Famiglia Lorenzo Fontana per chiedere una verifica immediata di tutto il sistema di affidi nazionale, perché "orrori simili non sono accettabili. E non lo saranno mai". (Rin)