Rocca di Papa: in consiglio metropolitano minuto silenzio dedicato a sindaco Crestini. Oggi per funerale bandiere a mezz'asta

- "Il sindaco della Città metropolitana, Virginia Raggi, in apertura del Consiglio metropolitano, ha chiesto un minuto di raccoglimento all'aula per onorare la memoria del sindaco di Rocca di Papa, Emanuele Crestini nel giorno del suo funerale. Come da disposizioni del sindaco, le sedi della Città metropolitana di Roma avranno la bandiera a mezz'asta in segno di lutto". È quanto si legge in una nota della Città metropolitana di Roma.(Com)