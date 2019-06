Repubblica Ceca: Hamacek (Cssd) a colloquio con presidente Zeman su sostituzione ministro Cultura

- Il vicepremier e leader del Partito socialdemocratico ceco (Cssd), Jan Hamacek, incontrerà il capo dello Stato, Milos Zeman, nel pomeriggio di oggi. Lo comunica l'agenzia di stampa "Ctk", che riporta le parole del portavoce presidenziale Jiri Ovcacek. Hamacek e Zeman si incontreranno a Nove Veseli, dove il capo dello Stato trascorre alcuni giorni di vacanza, per parlare dell'avvicendamento di Michal Smarda ad Antonin Stanek alla guida del dicastero della Cultura ceco. Sempre stasera, la direzione del Cssd discuterà alla Camera dei deputati l'attuale situazione politica. Hamacek ha dichiarato ieri che il presidente Zeman non esclude in maniera categorica la nomina di Smarda, ma il Cssd auspica che la faccenda si risolva entro domenica. Se ciò non dovesse accadere, la direzione del partito si riunirà in sede straordinaria per decidere che fare. (segue) (Vap)