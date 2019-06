Minori: Di Maio, modello "Emilia" proposto da Pd si rivela sistema da incubo

- Il vicepremier, Luigi Di Maio. scrive su Facebook "un altro business, orribile, sui minori. Una galleria di atrocità assolute che grida vendetta a Reggio Emilia e per cui oggi - oltre a una ventina di indagati - è stato arrestato anche il sindaco di Bibbiano, Andrea Carletti (Pd). Quello che viene spacciato per un modello nazionale a cui ispirarsi sul tema della tutela dei minori abusati, il modello 'Emilia' proposto dal Pd, si rivela oggi come un sistema da incubo: bambini 'selezionati' e sottratti illegittimamente alle famiglie, per poi venire consegnati in una sorta di 'affido horror' a personaggi discutibili, tra i quali titolari di sexy shop, pedofili, gente con problemi mentali. E tra la sottrazione e l’affido una trafila di psicoterapie falsate, medici travestiti da mostri", continua il capo politico del Movimento cinque stelle, "persino impulsi elettrici per modificare la memoria dei bambini e convincere i giudici della necessità dell’affido. Roba da film dell’orrore, a cui si stenta a credere. Ma due sono i dettagli davvero sconvolgenti. Il primo è che tutta l’operazione, un vero e proprio 'sistema', non era gestita da delinquenti o malavita comune, ma da autorevoli rappresentanti delle istituzioni. Medici, psicoterapeuti, servizi sociali, onlus autorizzate e politici a coprire tutto. Chi poteva opporsi a tanto potere? Come poteva", chiede l'esponente del governo, "una famiglia 'attenzionata' da costoro sperare di salvare il proprio bambino?". (segue) (Rin)