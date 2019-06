Minori: Di Maio, modello "Emilia" proposto da Pd si rivela sistema da incubo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di Maio sottolinea, poi, "il secondo dettaglio: sì, c’era un giro di soldi, come sempre c’è in questi casi. Come accadde ai tempi del Forteto: un inferno per bambini che il potere dell’epoca agevolava considerandolo un 'moderno' esperimento e contro cui il Movimento cinuqe stelle ha condotto tante battaglie e che io stesso ho commissariato, firmando l’atto nei confronti della cooperativa. Fra poco partirà una lettera dal mio ufficio al ministero della Famiglia per chiedere una verifica immediata di tutto il sistema di affidi nazionale, perché orrori simili non sono accettabili", conclude il vicepresidente del Consiglio, "e non lo saranno mai". (Rin)