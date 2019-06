Roma: M5s, buon lavoro a Raggi per nuovo incarico a comitato Ue Regioni

- "Tanti auguri a Virginia Raggi, che è stata scelta dall'Anci come nuovo membro del Comitato europeo delle Regioni, l'organo consultivo dell'Ue composto dai rappresentanti eletti a livello locale e regionale provenienti da tutti i 28 Stati membri. Si tratta del giusto riconoscimento per la città di Roma e per il suo sindaco, che nonostante la complessità e i problemi ereditati dalle gestioni passate della Capitale, fa dell'impegno e della serietà il suo biglietto da visita. Buon lavoro Virginia". E' quanto affermano, in una nota, i deputati del Movimento cinque stelle in commissione Politiche Ue di Montecitorio.(Com)