Emergenza caldo: Gallera, piano straordinario con ats e asst per affrontare i picchi, (3)

- È stato diramato anche vademecum che consente di alleviare i picchi di calore: bere spesso acqua durante la giornata; evitare di uscire e svolgere attività fisica nelle ore più calde; prestare attenzione quando si passa da un ambiente molto caldo a uno con aria condizionata; proteggersi con cappelli e occhiali scuri durante le uscite diurne; impostare il climatizzatore, abbassando solo di alcuni gradi la temperatura rispetto a quella esterna; indossare preferibilmente indumenti chiari, non aderenti, di fibre naturali (lino o cotone) evitando le fibre sintetiche che impediscono la traspirazione; bagnare spesso i polsi e le braccia con acqua fresca, o il viso in caso di mal di testa provocato da colpo di calore, per abbassare la temperatura corporea; consultare il medico in caso di pressione alta (ipertensione arteriosa) senza interrompere o sostituire di propria iniziativa la terapia; evitare di assumere regolarmente integratori salini senza consultare il medico curante. Nel periodo estivo gli ospedali pubblici di Milano e dell'area metropolitana garantiranno i servizi necessari. In agosto, in particolare, il 70 per cento dei posti letto rimarrà attivo e operante. (segue) (Com)