Emergenza caldo: Gallera, piano straordinario con ats e asst per affrontare i picchi, (4)

- "Grazie a un'attenta e oculata opera di programmazione - ha spiegato Gallera - i servizi importanti e necessari rimarranno operativi senza penalizzazioni per i cittadini e per i pazienti, e saranno garantite le attività legate alle urgenze. Dei 9.670 posti letto attivi durante l'anno negli ospedali pubblici, a giugno ne rimangono funzionanti 9.532 (96 per cento), a luglio 9.006 (92 per cento), in agosto 7072 (71 per cento) e a settembre 9.454 (95 per cento)". "In agosto la riduzione riguarderà soprattutto i servizi chirurgici a bassa intensità, che sono quindi programmabili, mentre le terapie intensive e i reparti di medicina, che afferiscono ai servizi urgenti, manterranno l'80 per cento delle attività. Cosi' come i pronto soccorso saranno attrezzati per far fronte alle criticità legate alle ondate di caldo, soprattutto per i cittadini più anziani oppure con patologie respiratorie particolari". "Alla garanzia dei posti letto nelle città - ha concluso l'assessore - si abbina un potenziamento delle attività socio sanitarie nelle località turistiche della Lombardia, con medici di base in servizio anche durante il fine settimana e ambulatori aperti con orari potenziato, in base alle indicazioni delle ATS interessate". (Com)