Rai: Anzaldi (Pd), su mega stipendi totale opacità Salini e M5s

- Il deputato del Partito democratico Michele Anzaldi, segretario della commissione di Vigilanza Rai, in un post su Facebook denuncia: "Sui mega stipendi la Rai del Movimento cinque stelle si sta muovendo in totale opacità, con una gestione incomprensibile e al limite del clientelare. Con mezze veline, indiscrezioni ai giornali e trattamenti diversi, non c'è alcuna trasparenza e non si capisce quali siano le regole seguite, se ci siano regole che valgono per tutti o solo per alcuni". Quindi, Anzaldi spiega: "Perché la Rai M5s non pubblica tutti gli stipendi dorati? Perché non fa una vera operazione trasparenza? Invece di essere combattuti, sprechi e privilegi vengono moltiplicati e continua il finto equivoco dei giornalisti che diventano artisti solo al momento di incassare stipendi d'oro. Che senso ha, ad esempio, mettere insieme contratti in scadenza, come quello di Vespa, con contratti che scadranno tra 2-3 anni? Il rinnovo di Vespa è esclusiva responsabilità dell'amministratore delegato Salini, scelto da Di Maio". (segue) (Rin)