Rai: Anzaldi (Pd), su mega stipendi totale opacità Salini e M5s (2)

- Sarà Salini, continua ancora il deputato dem, "a decidere se dare a Vespa uno stipendio milionario, e su questo non si capisce cosa c'entrino altri compensi di veri artisti dello spettacolo, come Carlo Conti che non si finge artista per intervistare politici. Perché alcuni giornalisti, come Lucia Annunziata o i direttori dei tg, rispettano il tetto da 240 mila euro e altri no? Perché si fa tanta confusione sul contratto di Fazio, che oramai è stato firmato e non può essere modificato se non consensualmente (esattamente come ogni altro contratto in essere), mentre non si dice nulla sull'appalto multimilionario alla sua società? Perché di alcuni conduttori si sa tutto e di altri, come Fiorello, Salini lavora in totale oscurità? A quanto ammonta il suo contratto? È vero che Antonella Clerici, titolare di un contratto pesante fino al prossimo anno, è stata lasciata senza trasmissione e quindi viene pagata senza fare nulla? Ora - conclude Anzaldi - le decisioni e le responsabilità sono in capo a Salini e al Movimento cinque stelle, ma come sulle schede di Foa tutto viene tenuto segreto". (Rin)