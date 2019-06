Difesa: Putin, forze armate Russia riceveranno armamenti avanzati nei prossimi anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze armate della Federazione Russa riceveranno molti armamenti all'avanguardia nei prossimi anni. Lo ha dichiarato oggi il presidente russo Vladimir Putin, ripreso dall'agenzia di stampa "Sputnik". "Le forze armate riceveranno il missile balistico Kinzhal, l'arma laser Peresvet, il missile balistico intercontinentale Sarmat, i droni sottomarini Poseidon, il missile da crociera a propulsione nucleare Burevestnik e altre tecnologie avanzate nei prossimi anni", ha spiegato Putin, nel corso di una cerimonia per i diplomati delle accademie militari russe. Il presidente ha poi sottolineato come tali sistemi d'arma debbano essere consegnati "in mani affidabili e capaci", e che il successo delle forze armate russe dipenderà comunque in larga parte dagli ufficiali in servizio. (Rum)