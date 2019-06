Anzio: al via progetto monitoraggio costa con droni, prevista anche raccolta dati su aree a rischio idrogeolgico e presenza amianto su edifici

- Un drone sorvolerà nei prossimi giorni il litorale di Anzio. La sua missione sarà quella di effettuare dei rilievi per monitorare l'evoluzione dell'erosione costiera causata dalle forti mareggiate dello scorso inverno. Oltre a fornire dati sullo stato delle spiagge, il drone potrà anche raccogliere dati sulle aree a rischio idrogeologico e sulla presenza di amianto nelle coperture degli edifici. Questo progetto è previsto dal protocollo "Utilizzo sperimentale di sistemi aeromobili a pilotaggio remoto (Sapr) per il monitoraggio e la tutela del territorio della Regione Lazio", che è stato sottoscritto tra il Consiglio regionale del Lazio e la società specializzata romana U-Avitalia. E' stato presentato oggi in sala consiliare a Anzio dal sindaco Candido De Angelis e dal presidente della XII commissione del Consiglio regionale, Sergio Pirozzi. "Salutiamo con soddisfazione l'avvio di questo importante progetto, fortemente voluto dal presidente Pirozzi, per il monitoraggio della nostra costa - ha dichiarato il sindaco De Angelis - Siamo l'unica città di mare della Provincia di Roma ad aver ottenuto la bandiera Blu e la bandiera Verde 2019, che confermano l'attenzione dell'amministrazione per politiche ambientali e territoriali. La nostra costa, in diversi tratti, necessita di urgenti interventi di messa in sicurezza, a cominciare dall'area della Villa di Nerone e dei tratti tra Anzio Colonia e Marechiaro. Auspichiamo che, questo innovativo progetto di monitoraggio, sia la base di partenza per la ripresa degli interventi a tutela della nostra Costa". (segue) (Com)