Anzio: al via progetto monitoraggio costa con droni, prevista anche raccolta dati su aree a rischio idrogeolgico e presenza amianto su edifici (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Queste attività di monitoraggio con droni rientrano nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla tutela del territorio e la mappatura del rischio approvata dalla XII Commissione del Consiglio regionale del Lazio. La società U-Avitalia si è resa disponibile ad effettuarle a titolo gratuito, avvalendosi dell'apporto tecnico della società Aerodron. Oltre al monitoraggio dell'erosione costiera, questi droni consentiranno anche di acquisire dati e immagini su fenomeni franosi e a rischio idrogeologico, oltre alla mappatura e alla classificazione dello stato di conservazione delle coperture in amianto degli edifici costieri. "Questa iniziativa avrà uno scopo dimostrativo, al fine di proporre successive attività che vedano l'impiego di droni a favore di altri Comuni della Regione - ha sottolineato Donatello Gianni, presidente di U-Avitalia - I dati raccolti consentiranno alle Autorità locali di pianificare gli interventi a tutela del territorio in modo tempestivo e con maggiori economie". (Com)