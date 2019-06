Tunisia: Farnesina, evitare zone del centro di Tunisi dopo esplosioni

- La Farnesina raccomanda di “evitare” la zona del centro di Tunisi dopo l’esplosione nei pressi di Avenue Habib Bourghiba e di “mantenersi aggiornati sugli sviluppi della situazione”. In un aggiornamento sul sito web “viaggiaresicuri.it”, il ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale ricorda che è “in corso” un’operazione di polizia in seguito al sospetto attacco terroristico, rimandando agli aggiornamenti del sito web “viaggiaresicuri.it”. Il ministero dell'Interno tunisino ha confermato che ci sono state due esplosioni oggi nel centro di Tunisi, entrambe vicino alla centralissima Avenue Habib Bourghiba, e che si contano almeno cinque feriti, tre civili e due agenti della sicurezza. Le vittime si contano in particolare nel primo attentato, che è stato condotto da una donna kamikaze, nei pressi dell'ambasciata francese al passaggio di una pattuglia della sicurezza, in Rue Charles De Gaulle, una traversa di Avenue Bourghiba. La seconda esplosione è avvenuta nelle vicinanze di una sede della polizia nel quartiere di El Gorjani. Anche il secondo attentato sarebbe kamikaze e si parla di quattro agenti della polizia feriti, anche se il bilancio non è ufficiale. Secondo le emittenti satellitari "al Jazeera" e "Sky News" ci potrebbero essere dei morti. (Tut)