Aerospazio: Telespazio si aggiudica contratto da Esa per sviluppo sistema di coordinamento e accesso dati programma Copernicus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'ambito del programma europeo di osservazione della Terra Copernicus, Telespazio - una joint venture tra Leonardo (67 per cento) e Thales (33 per cento) - si è aggiudicata, in qualità di primo contraente, un contratto dall'Agenzia spaziale europea (Esa) per lo sviluppo, la manutenzione e la gestione delle operazioni del sistema Prism (Copernicus contributing missions access support functions and platform). Il valore del contratto è di 12,5 milioni di euro e avrà una durata di 34 mesi, con la possibilità di una estensione opzionale fino a ulteriori 24 mesi. Il sistema consente la distribuzione dei dati satellitari generati dalle missioni che contribuiscono al programma Copernicus agli utenti dell'Esa impegnati in attività di gestione delle emergenze, di monitoraggio ambientale e di sicurezza. (segue) (Com)