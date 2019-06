Ruanda: commissario Ue Mimica, nessuno screzio con presidente Kagame in dialogo a "France 24"

- Il commissario europeo per lo Sviluppo e la Cooperazione internazionale, Neven Mimica, ha respinto le voci su un presunto screzio avuto con il presidente del Ruanda, Paul Kagame, nel corso di una trasmissione televisiva dell'emittente francese "France 24" cui erano entrambi invitati. "Non alimentiamo false polemiche. Non mi sono assolutamente sentito attaccato dal presidente (ruandese) Paul Kagame durante il nostro dialogo su France 24, perché le sue riflessioni non erano indirizzate a me", ha scritto il commissario su Twitter. "Il nostro dialogo è costante, cordiale e costruttivo. Giudicate voi", ha aggiunto Mimica dopo aver pubblicato sul social media la registrazione dell'incontro tenuto a Bruxelles lo scorso fine settimana. Nel dialogo, Kagame reagisce ad una domanda della giornalista Catherine Nicholson sul rispetto dei diritti umani in Ruanda, affermando che "bisogna smetterla con questo complesso di superiorità che avete, quest'assurdità sui diritti umani. Noi ci siamo battuti per i diritti dell'uomo e la libertà dei nostri popoli più di chiunque, compresi voi che continuate a parlare di quest'assurdità. Ricordatevi da dove veniva il nostro paese e dove siamo ora", ha proseguito il presidente ruandese, invitando la giornalista a "smettere di dire agli altri cosa fare o non fare".(Res)