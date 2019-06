Imprese: Bassanini, su intelligenza artificiale si gioca competizione tecnologica, economica e politica del futuro (3)

- "In Europa l'infrastruttura tradizionale rappresenta un asset che dovrebbe essere dismesso una volta sostituito dalla rete totalmente in fibra; ciò non avviene velocemente perché i vecchi proprietari delle infrastrutture hanno ovviamente pochi incentivi a sostituirle velocemente. In più molte reti di vecchia generazione sono caratterizzate da un forte debito ed eccesso di personale". Queste le ragioni per cui è difficile costruire reti di nuova generazione in tempi rapidi, secondo Bassanini. Tuttavia, ha concluso il presidente di Open Fiber, le cose si stanno muovendo, ed in Italia nel comparto della telefonia mobile i maggiori soggetti hanno capito che da soli non si possono procedere ed è iniziato un processo verso la costruzione di reti comuni tra più imprese di telecomunicazioni, come Tim e Vodafon. "Ciò è un ottimo segnale", ha detto Bassanini. (Res)