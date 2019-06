Ucraina: presidente Zelensky presenta bozza legge per modifica tariffe elettricità

- Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha presentato al parlamento di Kiev, la Verkhovna Rada, una bozza di legge con emendamenti per ridurre le tariffe dell'elettricità nel paese. Questo quanto riferito dall'agenzia di stampa "Ukrinform", che ha ripreso la relativa comunicazione pubblicata sul portale del parlamento ucraino. Zelensky ha presentato il disegno di legge in questione come "urgente", ma il testo del documento non è ancora stato reso pubblico.(Res)