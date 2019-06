India: Jammu e Kashmir, ministro Interno esamina programmi di sviluppo e situazione sicurezza

- Il ministro dell’Interno dell’India, Amit Shah, in visita nel Jammu e Kashmir per la prima volta dal suo insediamento, si è riunito ieri a Srinagar con il governatore statale, Satya Pal Malik, e altri alti funzionari per esaminare i programmi di sviluppo nello Stato. La riunione si è concentrata sull’accelerazione dei progetti, la costruzione di infrastrutture, il buon governo, la crescita inclusiva e la creazione di occupazione. Shah ha dato una serie di indicazioni, sollecitando l’applicazione rigorosa della legge sull’erogazione dei servizi pubblici, il rafforzamento del nuovo Ufficio anticorruzione e un approccio allo sviluppo da parte delle autorità statali che sia all’insegna dell’equilibrio fra le tre regioni – Jammu, Kashmir e Ladakh – e dell’inclusione di tutte le comunità e classi sociali. (segue) (Inn)