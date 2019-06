India: Jammu e Kashmir, ministro Interno esamina programmi di sviluppo e situazione sicurezza (2)

- L’esponente del governo centrale ha disposto che vengano organizzate con regolarità audizioni pubbliche a tutti i livelli amministrativi. Il ministro ha posto l’accento anche sulla necessità di favorire gli investimenti per l’istituzione di strutture educative e sanitarie e per la promozione di opportunità di lavoro per i giovani. A proposito di occupazione, Shah ha anche invitato l’amministrazione statale ad assegnare in tempi congrui tutte le posizioni vacanti. Il rappresentante di Nuova Delhi ha indicato alcuni programmi di punta sui quali focalizzare l’attenzione per conseguire progressi concreti, come quelli per lo sviluppo di competenze, per l’assicurazione sanitaria, per l’igiene, per le città intelligenti e per l’inclusione finanziaria. (segue) (Inn)