India: Jammu e Kashmir, ministro Interno esamina programmi di sviluppo e situazione sicurezza (3)

- Shah ha anche presieduto una riunione del Comando unificato, l’organismo di vertice dello Stato in materia di sicurezza, che comprende rappresentanti dell’Esercito, delle forze paramilitari, della polizia e delle agenzie di intelligence. Tra i temi lo spiegamento di forze in vista dell’annuale pellegrinaggio al santuario di Amarnath Yatra, che inizierà il primo luglio, al quale sono attesi almeno 300 mila fedeli induisti. Il ministro, inoltre, ha fatto visita alla famiglia dell’ispettore della polizia statale Arshad Ahmed Khan, ucciso il 12 giugno in un attentato ad Anantnag costato la vita anche a cinque agenti della Forza di polizia centrale di riserva (Crfp). (segue) (Inn)