Governo: Renzi (Pd), mettete una fiducia al mese, un tempo Taverna denunciava dittatura

- Il senatore del Partito democratico, Matteo Renzi, intervenendo in Aula al Senato in discussione generale sulla fiducia al decreto Crescita, ha sottolineato: "Un tempo quando si metteva la fiducia l'attuale vicepresidente del Senato, Paola Taverna, faceva una diretta Facebook per dire 'siamo in una dittatura", ma il fatto è che ora "mettette una fiducia al mese". E poi, ancora, Renzi ha sottolineato la litigiosità della maggioranza di governo rispetto alla quale "Beautiful è il paradiso terrestre". (Rin)