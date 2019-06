Roma: Pedica (Pd), ordinanza Raggi su botticelle non basta, serve stop definitivo

- “L'ordinanza del Campidoglio che vieta alle botticelle di circolare con temperature superiori a 30 gradi non basta. Raggi mantenga la sua promessa e metta uno stop definitivo alle carrozze trainate da cavalli nel centro della città". È quanto afferma in una nota Stefano Pedica del Pd."Dopo tante promesse e annunci spot del M5s, a Roma tutto è rimasto come prima - aggiunge Pedica -. I cavalli stressati da lunghe ore di lavoro, dal caldo e dal traffico cittadino sono ancora per strada e Raggi ora cerca di salvare la faccia con un'ordinanza last minute. Ma non basta, serve uno stop definitivo, naturalmente salvaguardando il lavoro dei vetturini che dovranno essere ricollocati”.(Com)