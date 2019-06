Croazia: fonti stampa, collaboratori premier Plenkovic premono per rimpasto di governo

- I collaboratori più stretti del premier della Croazia Andrej Plenkovic esercitano negli ultimi giorni pressioni per un "ampio rimpasto" del governo di Zagabria. Lo riferisce oggi il quotidiano "Jutarnji list" citando fonti "al vertice" dell'Unione democratica croata (Hdz), leader della maggioranza, partito guidato dallo stesso Plenkovic. La spinta immediata al rimpasto è data dalla nomina dell'attuale ministro degli Esteri Marija Pejcinovic Buric all'incarico di segretario generale del Consiglio d'Europa, ma altri ministri potrebbero a propria volta uscire dall'esecutivo. In particolare, il ministro della Funzione pubblica Lovro Kuscevic sta affrontando uno scandalo mediatico dopo che la stampa di Zagabria ha reso noto che il ministro non ha iscritto al catasto alcuni immobili di sua proprietà. A rischio, secondo le fonti della testata, anche il ministro della Sanità Milan Kujundzic, fortemente criticato da una parte dell'opinione pubblica.(Zac)