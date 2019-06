Governo: Renzi (Pd), Conte? Aspirante meteorologo parlava di anno bellissimo

- Il senatore del Partito democratico, Matteo Renzi, intervenendo in Aula al Senato in discussione generale sulla fiducia al decreto Crescita, ha attaccato: "Ha detto che sarà un anno bellissimo il nostro presidente del Consiglio, aspirante meteorologo, vice dei suoi vice, che non riesce a mettere bocca sulla Libia, sul Venezuela, sulle nomine". Per poi rincarare: "Va alle riunioni sulle nomine con Casalino, ha scambiato le nomine con le nomination". (Rin)