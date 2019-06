Nota per gli utenti

- Servizi che saranno trasmessi nel corso della giornata:- Giappone: i leader delle maggiori economie globali si riuniscono ad Osaka da domani per il summit del G20, che sarà dominato dal conflitto commerciale tra Usa e Cina e dalle tensioni con l’Iran. Presente anche il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, che potrebbe approfittare degli eventi a margine del summit per discutere la possibile procedura di infrazione europea con il presidente della Commissione Ue, Jean-Claude Juncker. Servizio di approfondimento. Lancio intorno alle ore 12.- Polonia: il leader del partito Piattaforma civica (Po), Grzegorz Schetyna, apre alla prospettiva di un'unica coalizione di opposizione in vista delle elezioni parlamentari in autunno, replicando l'esperienza delle europee di maggio. Servizio di approfondimento. Lancio intorno alle 16.30.- Libia: la conquista della strategica città di Gharian, a sud di Tripoli, da parte delle forze del Governo di accordo nazionale (Gna), potrebbe cambiare le sorti del conflitto e segnare l'inizio della fine dell'offensiva del generale Khalifa Haftar. Servizio di insieme. Lancio intorno alle ore 12.(Res)