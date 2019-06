Torino: dopo 10 anni pronto acquedotto in Val Susa, coinvolge 27 Comuni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ tutto pronto per l’inaugurazione dell’Acquedotto di Valle, un’infrastruttura pensata per risolvere la storica carenza quanti/qualitativa delle acque in molti Comuni della Valle di Susa e prevenire i cambiamenti climatici. L’evento organizzato da SMAT per celebrare la messa in funzione dell’opera - la cui realizzazione ha richiesto quasi 10 anni di lavori - prenderà avvio alle ore 10,00 di sabato 29 giugno, presso l’impianto di Bardonecchia, in via Stazione 1. Dopo i saluti ufficiali, alle ore 11,00 circa è previsto il collegamento in diretta con Luca Mercalli dalla Diga di Rochemolles, dalla quale il nuovo acquedotto deriva l’acqua a scopo idropotabile. Alle ore 12,00 il taglio del nastro, la messa in funzione del potabilizzatore e della rete di distribuzione idrica. Nel pomeriggio si terrà il concerto “Omaggio a Gershwin” dell’Orchestra Takka Band di Torino e saranno organizzate le visite guidate degli impianti per la cittadinanza. L’opera coinvolge l’intera valle di Susa: 27 Comuni, da Bardonecchia a Caselette. (Rpi)