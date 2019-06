Vaticano-Slovenia: premier Sarec oggi in udienza da Papa Francesco

- Il primo ministro sloveno, Marjan Sarec, è atteso oggi in Vaticano per un'udienza con Papa Francesco. Lo riferisce l’agenzia di stampa “Sta” che cita un comunicato dell'ufficio del premier di Lubiana. L’incontro sarà un’opportunità per “scambiare posizioni sulla varietà delle questioni tipiche nella comunità internazionale”, dall’immigrazione ai Balcani occidentali, riporta il comunicato. (Lus)