Imprese: Montanino (Confindustria), industrie italiane leve per garantire un futuro sostenibile al paese

- Le leve sulle quali agire per garantire un futuro sostenibile all'Italia sono le stesse industrie italiane. Lo ha detto Andrea Montanino, direttore del Centro studi di Confindustria, questa mattina alla tavola rotonda conclusiva dell'evento "Villa Mondragone International Economic Festival" dedicato al tema "Capitalism, global change and sustainable development" in corso di svolgimento alla Farnesina. Montanino ha affermato che quando si parla di sostenibilità bisogna avere in mente la crescita economica, l'inclusione sociale e il fattore ambientale. Queste tre dimensioni vanno perseguite insieme. "L'Italia non può permettersi di non crescere, né si può permettere di mantenere gli attuali livelli di disoccupazione e disuguaglianza, che sono tra i più alti del mondo. L'Italia ha il tasso di crescita tra gli 8 più bassi su 180 paesi, e questo è un po' preoccupante. E' inoltre il paese europeo con la più alta percentuale di disoccupati, giovani che non lavorano né studiano", ha notato Montanino, affermando che date queste premesse è fondamentale riconoscere all'industria italiana il ruolo di traino nell'economia del paese. L'industria italiana, ha detto il direttore del Centro studi di Confindustria, è chiave in tutte e tre le dimensioni dello sviluppo sostenibile: economico, sociale, ambientale. (segue) (Res)