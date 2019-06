Imprese: Montanino (Confindustria), industrie italiane leve per garantire un futuro sostenibile al paese (2)

- Nella dimensione ambientale perché l'Italia è "virtuosa" da questo punto di vista, con un minor impiego di materia, minore intensità di emissioni di CO2 e minore produzione di rifiuti industriali della Germania. "Se abbiamo la consapevolezza che c'è questo processo in corso, possono essere disegnate politiche che aiutino ulteriormente questi sviluppi", ha notato Montanino. Nella dimensione economica, l'industria italiana sostiene la sostenibilità. "'L'industria in Italia conta ancora molto per generare pil. Un terzo di occupati italiani dipendono dalla manifattura. L'ottanta per cento di prodotti esportati dall'Italia sono manufatti. La manifattura è la principale fonte di investimenti tecnologici del paese", ha detto a questo proposito Montanino. Per quanto riguarda la sostenibilità sociale, ha poi evidenziato come in Italia ci sia ancora un legame fortissimo tra impresa e territorio e il pil sia diffuso in piccoli centri. "Questi legami territoriali tra le imprese e le comunità locali sono importantissimi per la sostenibilità sociale. Il venir meno ad un azienda manifatturiera ha degli impatti sociali importantissimi". (segue) (Res)