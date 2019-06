Ex Ilva: Re David (FIOM Cgil), mancanza di trasparenza, ci vuole senso di responsabilità

- La segretaria generale nazionale della FIOM Cgil, Francesca Re David, risponde, a margine di un convegno a Milano, a chi gli chiede un commento sull’annuncio di una possibile chiusura dell’ex Ilva annunciata da Mittal per il 6 settembre: “C’è una costante di questa vertenza Ilva da quando è iniziata: una mancanza di trasparenza che anche questa volta si ripropone - ha dichiarato David - È incredibile quello che sta succedendo, da una parte l’immunità è presente dal 2015 e ha attraversato tutti i commissari da sempre. Dall’altro Di Maio dice che non c’è nulla da temere se si segue il piano. Mittal dichiara la cassa integrazione senza nessuna discussione con i sindacati, noi non veniamo convocati dal 6 settembre scorso. Abbiamo chiesto con urgenza la convocazione di un tavolo che faccia chiarezza su quello che succede, sulle reali intenzioni dell’azienda e del governo. C’è bisogno di senso di responsabilità da parte di tutti invece sembra che questo manchi, ci sono dei giochi che non riesco a capire fino in fondo”. (segue) (Rem)