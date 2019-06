Ex Ilva: Re David (FIOM Cgil), mancanza di trasparenza, ci vuole senso di responsabilità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La questione dell’immunità se fosse tolta sarebbe una cosa veramente seria - ha concluso Re David - Non è che io il risanamento ambientale di un disastro ambientale che va avanti dagli anni 60 lo risolvo in due giorni, l’andamento del piano deve essere accompagnato dal fatto che non sono responsabile dei guai del passato, perché sono lì per toglierli quei guai, per quanto possibile. Credo che lo stabilimento di Taranto sia di grande interesse, dove la capacità di produzione dell’acciaio è alta in termini di qualità e quantità e anche l’Italia è un mercato interessante visto che è il secondo paese manifatturiero d Europa. Credo che sia una multinazionale che fa i suoi interessi, anche da un punto di vista sindacale è molto dura nel confronto, è padronale, ma non ho mai avuto l’impressione che l’idea fosse quella di comprare per chiudere”. (Rem)