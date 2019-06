Umbria: De Vincenzi (misto–Umbria next), una lettera anonima getta nuova luce sul bando dei sei dirigenti in Regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Nei giorni scorsi ho ricevuto per posta ordinaria, a Palazzo Cesaroni, una lettera anonima che getta nuova luce sul bando dei sei dirigenti in Regione, un bando che non avevo esitato a bollare come inutile, costoso, dalle modalità sospette e pertanto assolutamente da sospendere”. Lo ha dichiarato il consigliere della Regione Abruzzo Sergio De Vincenzi (misto – Umbria next), spiegando che “come già fatto in passato in situazioni analoghe dal sottoscritto, come da altri colleghi consiglieri, ho ritenuto doveroso inoltrare la missiva alla stessa Procura della Repubblica affinché possano essere messe in atto tutte le verifiche del caso, nel pieno interesse dell’ente Regione e della nostra comunità”. De Vincenzi ha evidenziato che “la lettera ricevuta, se da un lato conferma i sospetti avanzati circa modalità di valutazione che ho ritenute ‘oltremodo e incomprensibilmente selettive’, quasi il bando fosse stato ritagliato su misura per talune persone, dall’altro getta nuova luce sulla vicenda, specificando nomi e situazioni. Resta intatto il giudizio politico che ebbi modo di esprimere in precedenza sul bando ritenendo i sei nuovi dirigenti solo un costo che graverà sulle tasche dei cittadini umbri senza reali benefici sulla riorganizzazione della macchina amministrativa regionale”. Il consigliere di opposizione ha rilevato infine che “di stranezze questo bando ne ha diverse, non ultima il fatto che si proceda senza tentennamenti mentrein sanità si sospendono tutti i bandi in attesa delle nuove regole annunciate dall’assessore Bartolini per l’espletamento dei concorsi. Come al solito due pesi e due misure”. (Ren)