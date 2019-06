Tav: Renzi (pd), la fate sì o no? Non prendete in giro italiani

- Il senatore del Partito democratico, Matteo Renzi, durante il suo intervento in Aula al Senato in discussione generale sulla fiducia al decreto Crescita, ha detto: "Il Tav si fa o no? Perché il viceministro all'Economia Castelli ha detto che si farà una Tav leggera. La fate, sì o no? Non prendete in giro gli italiani, in Francia - ha aggiunto - stanno già facendo i lavori". (Rin)