Milano: conclusi lavori riqualificazione energetica condominio via Passironi 6

- Si sono conclusi i lavori per la riqualificazione energetica dello stabile di via Passeroni 6 a Milano, il quarto dei cinque edifici residenziali privati coinvolti (assieme a via Verro 78, via Fiamma 78, via Tito Livio 7, via Benaco 26) nel progetto europeo 'Sharing Cities', nell'area compresa tra le zone di Porta Romana e Vettabbia. Ad inaugurare lo stabile e illustrare i livelli di risparmio energetico raggiunti dalla città e dalle famiglie coinvolte l'assessore alle Politiche per il lavoro, Attività produttive con delega alle Smart City, Cristina Tajani, con i rappresentanti di ENEA, ANACI Lombardia, Assimpredil ANCE e i partner impegnati nel progetto. "L'innovazione - commenta in una nota l'assessore Tajani - non è solo quella che si sviluppa negli istituti di ricerca: è prima di tutto quella che contamina la quotidianità dei comportamenti dei cittadini, a partire dagli spazi di vita e condivisione quali sono i condomini. Grazie al progetto europeo Sharing Cities, a cui Milano partecipa insieme a Londra e Lisbona, le buone pratiche di riqualificazione degli edifici diventano prassi corrente e migliorano la città". "Grazie a questi interventi - prosegue Tajani - sperimentiamo in città un modello di riqualificazione urbana che consentirà di abbattere i consumi energetici attorno al 60% negli stabili privati e pubblici". (segue) (com)