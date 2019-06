Milano: conclusi lavori riqualificazione energetica condominio via Passironi 6 (2)

- Il progetto europeo, del valore complessivo di 24 milioni di euro, ha consentito all'amministrazione comunale di intercettare assieme ai partner locali risorse europee per circa 8,6 milioni di euro in cinque anni. Queste somme stanno consentendo, oltre alla riqualificazione dei cinque edifici di proprietà privata, l'intervento su di un edificio pubblico (il complesso di via San Bernardo 29 a Chiaravalle) per un totale di più di 28mila metri quadrati di unità residenziali, a fronte di un obiettivo di progetto di 25.500 metri quadrati. Inoltre si stanno sviluppando sistemi di gestione energetica integrata e l'installazione su tutta l'area di lampioni intelligenti wi-fi dotati di sensori di vario tipo nonché la progettazione sperimentale del primo car sharing di condominio. Tutti gli interventi previsti nei cinque condomini privati sono stati co-progettati con l'ascolto e la partecipazione dei residenti al fine di coinvolgerli nella trasformazione del quartiere. Secondo Damiano Di Simine, responsabile scientifico di Legambiente Lombardia, "la climatizzazione degli edifici rappresenta il più pesante contributo di una città all'effetto serra e all'inquinamento dell'aria, ma può essere fortemente ridotto: oggi i regimi di detrazione fiscale e il bando comunale BE2 che incentiva l'efficienza energetica sono accessibili a tutti; sono queste opportunità che occorre conoscere e cogliere al volo". (segue) (com)