Milano: conclusi lavori riqualificazione energetica condominio via Passironi 6 (3)

- "Riqualificare energeticamente - prosegue Di Simine - significa avere aria più pulita in una città più bella, ma anche bollette più leggere e più salute insomma, oggi è uno degli investimenti più redditizi che una famiglia possa fare, perché innalza immediatamente anche il valore patrimoniale del proprio immobile". Nello specifico la riqualificazione dello stabile di via Passeroni 6 ha riguardato ogni parte comune dell'edificio, dalle facciate ai basamenti e sottotetti e ai cassonetti delle finestre, fino agli impianti termici ed energetici, dotando la struttura di un nuovo ed efficiente generatore di calore e di pannelli fotovoltaici e risanando le parti in amianto ancora presenti sulle coperture e negli impianti. L'edificio degli anni '70 ha così ridotto i propri consumi energetici del 59% quanto, conseguentemente, le proprie emissioni atmosferiche scese di quasi il 65%. Il comfort interno è tenuto sotto controllo, sia attraverso la telegestione degli impianti, sia grazie alla sensoristica d'avanguardia. L'intera riqualificazione è stata gestita in BIM (Building Information Modeling) nell'ambito del progetto regionale Smart Living B-Smart. (segue) (com)