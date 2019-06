Milano: conclusi lavori riqualificazione energetica condominio via Passironi 6 (4)

- Il BIM è una metodologia che consente di realizzare un modello informativo condiviso e in continua evoluzione della storia dell'edificio; una vera e propria carta di identità della sua storia, delle sue componenti e di ogni intervento realizzato nel tempo. Il processo di riqualificazione è stato gestito dai partner del progetto Sharing Cities'. In particolare, gli interventi di efficientamento sono stati eseguiti da Teicos UE S.r.l., insieme a Future Energy S.r.l per la parte impiantistica. L'innovativo processo di co-progettazione, che ha visto il coinvolgimento attivo dei cittadini nella scelta delle misure di efficientamento più idonee per ogni stabile, è stato condotto dal team di progetto composto da: Legambiente, Politecnico di Milano (DASTU), Consorzio Poliedra, Teicos Ue S.r.l., Future Energy S.r.l., il tutto con l'affiancamento e il supporto del Comune di Milano. (com)