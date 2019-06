Cinema America: messaggio solidarietà dopo aggressioni, da Ford Coppola a Cuaron in molti firmano appello (2)

- L'appello, spiega una nota, nasce dalla generosità e dall'affetto nei confronti dei ragazzi del Cinema America da parte di Alberto Barbera, direttore artistico della Mostra del cinema di Venezia, Antonio Monda, direttore artistico della Festa del cinema di Roma e Nathalie Baldascini, storica collaboratrice del maestro Bernardo Bertolucci, i quali si uniscono ai firmatari nella sottoscrizione. "Sono state giornate complesse e dolorose, ma la risposta del nostro paese, e ora del mondo del cinema a livello internazionale, ci ha dato e ci sta dando la forza di andare avanti senza paura”, dichiara Valerio Carocci a nome dell'associazione Piccolo America. “La pluralità delle nostre iniziative – prosegue – non verrà mai meno e continueremo, sempre con maggiore energia, a lavorare affinché i territori dove siamo nati e cresciuti diventino luoghi migliori di come li abbiamo trovati”. E conclude: “I nostri tre cinema all'aperto, pieni in contemporanea, sono il messaggio più bello che questa città potesse dare. Invitiamo tutti a replicare la nostra esperienza in quanto c'è bisogno di cultura in Italia e di rendere l'incontro con l'arte un momento popolare per tutti. Siamo orgogliosi e felici di questo messaggio di solidarietà, ringraziamo tutti i firmatari, nonché Alberto Barbera, Antonio Monda e Nathalie Baldascini per averli coinvolti e messi al corrente di quanto accaduto in Italia". (Com)