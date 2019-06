Autonomia: sottosegretario Fantinati (M5S) a "Il Foglio", la fretta non serve, l'intesa va emendata in Parlamento (2)

- Dunque il testo dell'intesa dovrà passare al vaglio delle Camere. "Certo. Ogni deputato e ogni senatore dovrà avere la possibilità di fare emendamenti, in ciascuna delle commissioni competenti". Fossi in Zaia, direi 'campa cavallo'. "Io invece dico che siamo una democrazia parlamentare. Comanda il Parlamento, non Zaia". Il premier Conte avrebbe forse dovuto esercitare un ruolo più attivo, in questa partita. "Il nostro premier ha già più volte dimostrato di essere un eccellente mediatore, e non a caso piace cosi tanto agli italiani". Non è che, come malignano i leghisti, è proprio a lui che il M5s ha demandato il ruolo di tirarla per le lunghe? "Figurarsi. Conte sta seguendo il dossier con la consueta attenzione ai dettagli. Questo processo va portato avanti non solo con l'accordo tra le regioni e il ministro Erika Stefano. Palazzo Chigi deve essere centrale". Cautela, dunque. "Che non significa attendismo. Significa responsabilità. Penso alla scuola: qualcuno vorrebbe, sul tema dell'istruzione, che attraverso l'autonomia si sancisse il diritto a regionalizzare i programmi scolastici. Ecco, non vorrei che qualcuno vagheggiasse il ritorno del dialetto tra le materie scolastiche, visto che a me sembra più urgente insegnare le lingue straniere, nel 2019. E forse se ne stanno accorgendo anche i leghisti, ora che devono trattare a Bruxelles per ottenere un posto da commissario europeo". (segue) (Res)