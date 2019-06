Autonomia: sottosegretario Fantinati (M5S) a "Il Foglio", la fretta non serve, l'intesa va emendata in Parlamento (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si litiga su tutto. Questa maggioranza regge? "Sì, nel complesso è solida. Anche alle europee, nel complesso il governo è stato confermato dal 51 per cento dei consensi. Certo, noi del M5s ci aspettavamo di più". E a tal proposito: lo scontro tra Di Maio e Di Battista non sembra il modo giusto per ripartire. "Come dice Julio Velasco, formidabile allenatore di volley, chi vince festeggia e chi perde spiega. Ci sta che qualcuno, nel M5s, voglia affermare maggiormente la sua visione, dopo il 26 maggio. Ma io credo che dobbiamo soprattutto lavorare, restando fedeli alle nostre battaglie storiche". Come il No alla Tav? "Sulla Tav ne ho sentite di ogni tipo. Noi del M5s non siamo mai stati ideologicamente contrari all'alta velocità e alle grandi opere". Beh, insomma. Questa è grossa. "No. Siamo stati contrari a quell'opera in particolare. Ora l'Ue ha deciso di finanziarla al 55 per cento, quindi vuol dire che a qualcosa la nostra fermezza è servita. Ma il progetto va ancora rivisto, a nostro avviso". Duro, fare il grillino del nord. "Lo è sempre stato. Qui le regioni sono più sviluppate, il malaffare più sotterraneo. Ma da ex imprenditore, posso dire che anche qui c'è troppa burocrazia e poca meritocrazia. Se sapremo impegnarci sul sostegno alle imprese, e al contempo affermare la necessità di uno sviluppo ecologicamente sostenibile, sono sicuro che anche qui al nord potremo crescere", ha concluso Fantinati. (Res)